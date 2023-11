Intesa Sanpaolo premia le donne e le imprese che guardano al futuro

MILANO (ITALPRESS) - Innovazione, supporto all’imprenditoria femminile e difesa della parità di genere. Sono questi i temi al centro di Women Value Company 2023, premio organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario per dare visibilità alle donne e alle imprese che guardano al futuro. Dopo Firenze e Napoli, si è svolto a Milano il terzo evento conclusivo alla presenza di 38 aziende del Nord Italia. f01/fsc/gsl