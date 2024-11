Intesa Sanpaolo-Aiccon, rapporto banche-imprese sociali in evoluzione

MILANO (ITALPRESS) - Per gli Enti del Terzo Settore la collaborazione con il mondo bancario è sempre più importante per affrontare sfide sociali come l’occupazione dei nuovi fragili, lo sviluppo dei servizi di cura e assistenza e il contrasto della povertà educativa giovanile. È quanto emerge dalla tredicesima edizione dell’Osservatorio su Finanza e Terzo Settore, presentata da Intesa Sanpaolo e AICCON Research Center. L’analisi rileva come la collaborazione tra le imprese sociali e le banche sia altamente positiva, con l’86% del campione che si dichiara soddisfatto della relazione. f12/sat/gtr