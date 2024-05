Interventi in Sicilia, Fitto “Saranno condivisi con la Regione”

CATANIA (ITALPRESS) - "Da qui alle prossime settimane, quando sottoscriveremo l'accordo, troverete tutti gli interventi che saranno stati condivisi e proposti dalla Regione Siciliana". Così il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto, a margine dell'assemblea di Confindustria Catania. "Quando dico che la mano destra deve sapere quello che fa la mano sinistra, è esattamente questo: un quadro di insieme, nel quale i Ministeri con i fondi ordinari, i tre fondi principali che sono Pnrr, Coesione e Fondo di Sviluppo e coesione siano tutti raccordati con una visione strategica unica. Da qui alle prossime settimane avrete il quadro degli interventi e nel lavoro che stiamo facendo con il Presidente Schifani e con il Governo regionale avremo le risposte precise". xd9/vbo/gtr