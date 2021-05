Inter campione d’Italia, festa tifosi in piazza Duomo

Migliaia di tifosi dell'Inter si sono riversati in piazza Duomo, a Milano, per festeggiare il 19esimo scudetto dei nerazzurri, conquistato con quattro giornate di anticipo. Inevitabili gli assembramenti, anche se la folla non è quella dei periodi pre-Covid. (ITALPRESS).