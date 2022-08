CAGLIARI (ITALPRESS) – “La volontà popolare ha prevalso: da oggi il principio di insularità è riconosciuto dalla nostra Costituzione. E’ stato un percorso lungo e sofferto ma finalmente l’art. 119 è stato modificato e lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’essere isola”. Così il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

“Il riconoscimento del principio di insularità nella nostra Costituzione è un risultato storico che apre una nuova pagina per la Sardegna. La battaglia però non è finita – prosegue – dobbiamo fare in modo che una mera affermazione si traduca in atti concreti che servano effettivamente a sanare gli svantaggi economici e sociali dei territori insulari”. Il presidente ha sottolineato il grande lavoro svolto per anni dal governatore Christian Solinas, dal presidente della commissione per l’insularità del Consiglio regionale Michele Cossa, dai deputati e senatori, dai comitati e da tutti i sardi: “L’inserimento del principio di insularità in Costituzione è una vittoria del popolo che ha rivendicato con fermezza la volontà di riconoscere pari opportunità e stessi diritti agli abitanti anche dei territori geograficamente svantaggiati”.

