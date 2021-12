Insularità, Armao “Tema cruciale per L’Italia e cittadini isole”

“Il tema dell’Insularità è un tema cruciale per la nostra Italia e le persone che vivono nelle isole, bisogna mettere in campo una serie di misure per riconoscere l’eguaglianza, per realizzare continuità territoriale e infrastrutture ma anche fiscalità di sviluppo”. Così Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana, Presidente dell’intergruppo insularità del Comitato Europeo delle Regioni nel corso della conferenza “Condizioni e costi dell’Insularità”. cga/pc/red