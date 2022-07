Insularità, Armao “Ha ritrovato il suo ruolo centrale”

"Oggi torna in Costituzione la tutela delle Isole che era stata rimossa nel 2011, torna ad essere un parametro di legittimità per le leggi, per i provvedimenti amministrativi, per i piani, per i regolamenti. La condizione di insularità ritorna ad essere un riferimento dell'ordinamento giuridico italiano". Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, in conferenza stampa a Montecitorio a seguito all'approvazione della legge costituzionale sull'insularità. xb1/vbo/mrv