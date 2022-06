ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Nel tentativo di mantenere sicura la piattaforma, Instagram sta introducendo nuove opzioni per verificare l’età. Da subito, gli utenti che si trovano negli Stati Uniti dovranno presentare un documento di identità per utilizzare il servizio. Questo può essere fatto inviando una registrazione di un video selfie o chiedendo ad amici comuni di garantire la loro età. Per la verifica, la società sta collaborando con Yoti, azienda specializzata in identificazione e sicurezza digitale.

La piattaforma sta implementando questi nuovi metodi di verifica per assicurarsi che gli utenti ricevano un’esperienza adeguata all’età. Ciò può includere l’impostazione predefinita di account privati e la prevenzione di contatti indesiderati. Ma anche la limitazione delle opzioni che gli inserzionisti hanno per raggiungerli con gli annunci.

Instagram afferma che si tratta di un’espansione iniziata nel 2019, quando ha iniziato a chiedere agli utenti di fornire la propria età e il proprio compleanno. “L’età delle persone consente di fornire esperienze appropriate a diversi gruppi di età, in particolare agli adolescenti.”, afferma Instagram.

Come su detto, è possibile caricare un documento d’identità, inviare un video selfie o fare in modo che le persone garantiscano per te. Yoti elebarorerà i dati dei video selfie per poi procedere alla verifica dell’età. Una volta completata, il selfie viene eliminato da Meta e Yoti. A questo riguardo, Meta afferma che la tecnologia coinvolta non cerca un’identità, ma solo di verificare l’età. Per quanto riguarda il “social vouching”, invece, i follower in comune potranno confermare l’età.

Ci sono solo due requisiti per questo metodo: la persona che garantisce deve avere almeno 18 anni di età e non deve garantire per nessun altro. Ciò richiederà un totale di tre persone e ci vorranno circa tre giorni per essere completato.

Se invece sei un content creator, troverai interessante sapere che Instagram introdurrà reels da 90 secondi.

