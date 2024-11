ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno arrestato un 20enne italiano, gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. I militari, nel corso di controlli, hanno notato un’utilitaria con la targa montata al contrario. Il conducente, nonostante l’alt intimato, ha proseguito la marcia a forte velocità, dando così inizio ad un lungo inseguimento durato per oltre 8 chilometri nel pieno centro cittadino. Nel corso della fuga, l’automobilista ha eseguito manovre estremamente pericolose, anche nei pressi di alcuni istituti scolastici della zona, mettendo a rischio, tra l’altro, la sicurezza degli studenti negli orari di uscita.

L’inseguimento si è concluso solo in via dell’Infernaccio, dove i militari sono riusciti ad interporsi al veicolo e a fermare definitivamente il giovane. Da un controllo più approfondito è emerso che il 20enne non ha mai conseguito la patente di guida, inoltre, è stato anche sanzionato per violazioni al codice della strada con una multa complessiva di circa 2 mila euro. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

