ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato a Roma il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pro Loco Italia ETS, presieduto dal Presidente Antonino La Spina. Durante l’incontro sono stati eletti i due Vice Presidenti Pietro Segalini, già Presidente UNPLI Lombardia e Monica Viola, già Presidente della Federazione Trentina Pro Loco.

Grazie alla capillare presenza delle Pro Loco in tutta Italia, la Fondazione Pro Loco Italia ETS si impegna nella tutela del patrimonio materiale e immateriale, proteggendo dialetti, antichi mestieri e tradizioni popolari affinchè non vadano perduti, ma diventino risorse preziose per le nuove generazioni.

Queste finalità e tematiche sono state ribadite durante la riunione del Consiglio, un momento utile per delineare le linee strategiche del prossimo quadriennio della Fondazione. L’obiettivo è di continuare a portare avanti progetti tangibili, capaci di migliorare la qualità della vita nelle comunità locali, con un’attenzione particolare alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale del nostro Paese.

“L’insediamento del consiglio è stata l’occasione per pianificare le strategie da portare avanti nel prossimo quadriennio – ha commentato il Presidente della Fondazione Pro Loco Italia ETS Antonino La Spina -. Abbiamo creato un gruppo di lavoro coeso, competente e appassionato, che sono certo saprà costruire progetti concreti e di valore per le comunità locali e per il territorio. L’entusiasmo e l’impegno di tutti noi saranno il motore per realizzare iniziative significative, capaci di promuovere le tradizioni, i borghi e il patrimonio immateriale dell’Italia, sempre con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni. Sono fiducioso che, insieme, faremo grandi cose”.

“Sono estremamente onorato e grato per la fiducia che mi è stata accordata. Questo è un riconoscimento che non riguarda solo la mia persona, ma tutte le Pro Loco della Lombardia che ogni giorno si impegnano con passione e dedizione nella valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale, storico e naturale -ha dichiarato il Vice Presidente della Fondazione Pro Loco Italia ETS Pietro Segalini -. Sono convinto che attraverso il dialogo e la collaborazione con le altre regioni, possiamo lavorare insieme per promuovere il turismo sostenibile, la cultura e la tradizione, sostenendo le realtà locali che sono il cuore pulsante delle nostre comunità. Mi auguro che il mio contributo possa creare nuove occasioni di crescita e sviluppo per le Pro Loco, affinchè possano continuare a svolgere il loro fondamentale ruolo di presidio del territorio e di animazione culturale. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che mi hanno supportato e naturalmente a tutte le Pro Loco lombarde, il cui spirito di volontariato e il cui impegno sono il motore di questa grande associazione”.

“Porto in Fondazione l’esperienza di anni come volontaria pro loco e come presidente di una realtà quale il Trentino che ha il volontariato nel suo dna, in quanto terra natale della prima pro loco d’Italia – ha dichiarato Monica Viola, la Vice Presidente della Fondazione Pro Loco Italia ETS – Penso che la forza di questo organismo oggi rinnovato risieda proprio nell’avere al suo interno energie che provengono da tutte le regioni: questo ci permette di unire le competenze, raggiungere capillarmente tutto il territorio, e di far conoscere i nostri patrimoni unici al mondo a un pubblico ampio”.

I componenti del CdA della Fondazione Pro Loco Italia ETS sono: Antonino La Spina – Presidente; Pietro Segalini – Vice Presidente; Monica Viola – Vice Presidente; Ignazio Di Giovanna – Segretario CdA; Filippo Capellupo – Componente CdA; Marco Cavallini – Componente CdA; Pierfranco De Marco – Componente CdA;

Giuseppe Larango – Componente CdA; Rocco Laucello – Componente CdA; Marina Paglione – Componente CdA; Danilo Rivoira – Componente CdA; Luca Sebastiani – Componente CdA; Daniela Segale – Componente CdA.

– foto ufficio stampa Fondazione Pro Loco Italia ETS –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]