Innovazione, Schiavo (Tim) “Milano e Napoli più avanti di 20 anni fa”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Rispetto a 20 anni fa Milano e Napoli sono molto più avanti rispetto a come stavano, mentre altre città sono rimaste più o meno dove erano prima in materia di tecnologia digitale. Napoli è una città che sicuramente è migliorata molto anche se credo che non è ancora prontissima a gestire l'afflusso turistico abnorme". Lo dice Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di Tim, parlando a margine del forum "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale" organizzato questa mattina nella sede del Comune di Napoli. "Regione Campania e Comune - sottolinea Schiavo - stanno cercando di dotarsi degli strumenti necessari per la lettura dei flussi turistici, per capire queste persone da dove vengono, quanto restano, che capacità di spesa hanno. A noi di Tim farebbe piacere essere primari attori nel processo di sviluppo di queste tecnologie innovative". xc9/col3/gtr