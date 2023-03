ING, Fallucca “Proteggere i risparmi dall’inflazione”

L'aumento dell'inflazione "ha un riflesso anche sul risparmio, vanno prese decisioni per evitare che la liquidità esposta all'aumento dei prezzi perda valore". Lo spiega Valerio Fallucca, Head of Retail Banking di ING Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress €conomy. sat/gsl