ROMA (ITALPRESS) – “Sono sul volo per Roma, l’unico che parte da Genova per la capitale a un orario non proprio utile per i lavoratori. Dal finestrino vedo il nostro Ponte, ricostruito in tempi record proprio grazie alla forza e alla tenacia di questa regione che non si è mai voluta arrendere. E penso che questo Governo verso la Liguria dovrebbe avere un debito morale, per un viadotto che non doveva cadere e portare via 43 vittime che mai dimenticheremo, per una regione che ha reagito stoicamente e che ha dimostrato di non voler rimanere isolata”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“E invece a 2 anni da quello che è successo, dopo una nuova tragedia che abbiamo affrontato con altrettanto coraggio, siamo qui a combattere ogni giorno per non essere messi all’angolo – aggiunge -: opere strategiche bloccate, voli tagliati, treni cancellati, autostrade al collasso e un Governo sordo ai nostri continui appelli. E i parlamentari liguri di maggioranza invece di lottare con noi per far sentire la nostra voce si piegano a squallide strumentalizzazioni politiche, che non fanno onore al posto che ricoprono per far valere gli interessi dei liguri”.

“Pd, M5S, Italia Viva e sinistra stanno dimostrando il loro vero volto in queste ore, non riuscendo a trovare un candidato Presidente per le regionali. La loro classe dirigente pensa solo a se stessa, al personale tornaconto elettorale. Se non ascoltano i loro elettori, cosa pretendere che abbiano a cuore gli interessi dei liguri? Ma sono e continuerò a essere il Presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato e finchè avrò voce griderò per dire basta all’isolamento della Liguria! E’ l’unica cosa che possiamo fare nei campi in cui non abbiamo competenza, come per esempio su autostrade – conclude Toti -. Non molleremo un giorno. Vogliamo ripartire e vogliamo farlo al più presto. E guardando il ponte mi rendo conto che quando ci danno la possibilità di fare le cose abbiamo sempre dimostrato di mantenere le promesse, fino in fondo”.

(ITALPRESS).