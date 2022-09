SAN MARINO (ITALPRESS) – Il segretario di Stato per lo sport di San Marino, Teodoro Lonfernini ha ricevuto questa mattina il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il dirigente italo-svizzero, che già in passato aveva visitato la Repubblica di San Marino, è stato accompagnato nella sua trasferta dal direttore delle Federazioni europee Elkhan Mammadov, dal consigliere e campione del mondo Youri Djorkaeff, dal dirigente dell’Ufficio del presidente Federico Raviglione e dall’ufficiale di collegamento con i media Alessandro Alciato. Presenti anche il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, e i vertici della Federcalcio sammarinese, il presidente Marco Tura e il segretario generale Luigi Zafferani.

Al termine dell’incontro, avvenuto presso la Segreteria di Stato, Infantino è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. “E’ un grande piacere ricevere a San Marino Infantino, un amico del nostro Paese e del nostro calcio – le parole di Lonfernini – Gli interventi della Fifa a sostegno della nostra Federazione sono noti, un sostegno, quello garantito allo sport sammarinese, che apprezziamo e per il quale siamo grati”. “Lo sport sammarinese, reduce dalle medaglie olimpiche di Tokyo2020, vive un momento molto positivo ma ci sono ancora tanti altri traguardi da raggiungere insieme, con il Cons, le Federazioni e ovviamente gli organismi internazionali – ha aggiunto – Il dialogo costante con la Federazione, così come questa visita, sono segnale di ampia considerazione per la quale non posso che esprimere grande apprezzamento”. Il numero uno della Fifa, dal canto suo, ha ringraziato le istituzioni locali ricordando come l’amicizia con la Repubblica di San Marino risalga a vecchia data e come sia suggellata da amicizia e collaborazione con istituzioni politiche e sportive. Inoltre si è congratulato per le iniziative di San Marino in ambito sportivo. “La Fifa accoglie 211 paesi – ha ricordato Infantino – uno di questi è campione del Mondo, gli altri 210 tra i quali San Marino, sono campioni nelle sfide che il calcio affronta quotidianamente, prima fra tutte quello di dare ai bambini la possibilità di giocare allo sport più bello del mondo”.

– foto ufficio stampa Congresso di Stato Repubblica di San Marino –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com