WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Al centro del bilaterale tra i due leader il commercio e i dazi, con l’India che spera di evitare il peso della guerra tariffaria di Trump. Poco prima del vertice il tycoon ha firmato una serie di ordini esecutivi in merito all’imposizione di tariffe reciproche nei confronti dei Paesi che impongono i dazi più elevati agli Stati Uniti.

Nel corso di una conferenza congiunta dopo l’incontro, Trump ha fatto riferimento al rapporto di grande amicizia che lo lega al primo ministro Modi: “Abbiamo avuto un rapporto meraviglioso e lo abbiamo mantenuto anche in questi ultimi quattro anni – ha affermato Trump -. La mia amministrazione ha appena iniziato e sono molte le cose importanti di cui parlare, poichè l’India acquisterà buona parte del nostro petrolio e del nostro gas e noi ne abbiamo di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel mondo.

Con l’India abbiamo un buon rapporto e vogliamo parlare di commercio”.

Secondo i dati riportati dall’US Census Bureau e dal governo indiano, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’India. In questi ultimi giorni Trump ha più volte manifestato la volontà di applicare più tariffe di qualsiasi altro Paese, sottolineando che “qualsiasi tariffa l’India imporrà agli Stati Uniti, gli Stati Uniti la imporranno a loro”.

Trump ha ampiamente criticato la precedente amministrazione per il lavoro svolto sul piano commerciale: “Abbiamo fatto un lavoro fantastico per il popolo americano, abbiamo trascorso quattro anni meravigliosi che sono stati interrotti da un’amministrazione terribile. Non sapevano cosa fare e ora stiamo cercando di rimettere le cose in ordine. Andremo d’accordo con gli altri Paesi e faremo affari da record, lavoreremo con l’India e abbiamo diversi accordi commerciali molto importanti da annunciare”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti Trump ha parlato anche dei negoziati tra Russia e Ucraina, sottolineando che quest’ultima prenderà parte ai colloqui per porre fine alla guerra dopo la telefonata di mercoledì con il presidente russo Vladimir Putin: “Abbiamo l’Ucraina, abbiamo la Russia e ci saranno anche altre persone coinvolte”, ha affermato Trump, facendo notare che i rappresentanti della Russia saranno alla conferenza sulla sicurezza che si terrà a Monaco, a cui parteciperanno anche il vicepresidente JD Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

