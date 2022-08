Incidente sul lavoro a Milano, operaio precipita da 20 metri

Incidente sul lavoro a Milano, dove nel cantiere di un parcheggio sotterraneo di via Borgogna, in zona San Babila, un operaio di 64 anni è precipitato nel vuoto per circa 20 metri. L'uomo è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sarebbero critiche. trl/abr/gtr