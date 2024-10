PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina si è verificato un incendente stradale lungo l’autostrada A29, in direzione Palermo, in prossimità dello svincolo di Carini. Nello scontro sono state coinvolte 5 autovetture ed una moto. Il conducente della moto è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Personale vigili del fuoco ha soccorso i feriti ed ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle ore 14. Sul posto polizia stradale e personale 118.

foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).