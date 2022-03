Incentivi auto, Unrae: “Preoccupati per taglio dei tetti di listino”

L'UNRAE manifesta "estrema preoccupazione" per il ventilato taglio dei tetti di listino (price cap) delle autovetture che dovrebbero beneficiare del nuovo ecobonus. Audito alla Camera per la conversione in Legge del Decreto Energia), il Presidente dell'UNRAE Michele Crisci ha affermato che l'eventuale taglio dei price cap "sarebbe da considerarsi estremamente controproducente". abr/mrv