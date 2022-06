Incendio vegetazione nell’area protetta del Gargano a Manfredonia

Incendio nell’area protetta del Gargano. I Vigili del Fuoco sono al lavoro dalla notte nella zona sud orientale per spegnere le fiamme che hanno interessato la vegetazione in località Sciale delle Rondinelle, a Manfredonia, in provincia di Foggia. gsl/pc/red