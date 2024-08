ROMA (ITALPRESS) – Gli incendi nei pressi di Cinecittà, a Roma, “presentano caratteristiche che lasciano pensare al dolo”. Così, in una intervista al Messaggero, il sindaco Roberto Gualtieri, sul rogo in cui sono rimasti feriti gravemente quattro soccorritori.

“A Castel Romano il fuoco è divampato in contemporanea in quattro punti diversi come se ci fossero inneschi”, dichiara il primo cittadino, secondo cui anche per i roghi di Monte Mario e Ponte Mammolo “la magistratura non esclude il dolo”, sottolinea Gualtieri, che chiede “massima determinazione e severità nel perseguire i piromani”.

