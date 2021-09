Incendio Milano, Sala “subito 80 appartamenti per gli sfollati”

Incendio Milano, Sala “subito 80 appartamenti per gli sfollati”

Per i condomini di via Antonini "ci sono 80 appartamenti già pronti oggi, ma soprattutto ce ne saranno 200 vicini a dove era la torre. Lì faremo delle verifiche con i residenti in settimana". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. bla/vbo/mrv