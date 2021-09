ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Il Comune di Assago ha deciso di donare 20 mila euro a favore delle famiglie sfollate dal grattacielo di via Antonini, a Milano, distrutto da un devastante incendio nel pomeriggio di domenica 29 agosto.

Il Comune di Assago non è nuovo a simili iniziative di solidarietà. Infatti, nel 2013, mediante il Fondo di Solidarietà, istituito dall’allora sindaco Graziano Musella, ha donato 25 mila euro al Comune di Taranto affinchè li destinasse a 25 famiglie che vivevano il dramma della povertà, generata dalla crisi dell’Ilva e ha donato, inoltre, 10 mila euro al Comune di Benevento, colpito nel 2015 da una disastrosa alluvione.

Lo scorso anno, il Comune di Assago, il cui sindaco attuale è Lara Carano, ha posto a disposizione 1 milione di euro, a fondo perduto, a favore dei cittadini, dei commercianti e delle piccole e medie imprese operanti nella città di Assago, danneggiati dalla crisi economica generata dal Covid-19.

“Il Comune di Assago, in adesione al principio di solidarietà e cooperazione tra i cittadini, ha deciso di venire incontro alle famiglie sfollate dal grattacielo di via Antonini, a Milano, erogando a loro favore un contributo di 20 mila euro – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Musella -. La cooperazione tra cittadini deve vivere anche tra cittadini di città diverse. In nome di tale cooperazione il nostro Comune, quando è stato in grado di poterlo fare, ha voluto offrire il proprio contributo per aiutare chi versava in condizioni di estrema difficoltà”.

“La solidarietà attiva – ha aggiunto il sindaco di Assago Lara Carano – rientra all’interno dei progetti che il nostro Comune intende realizzare. La solidarietà può definirsi attiva e reale quando si interviene e si collabora, in termini pratici e, pertanto, oggettivi, per sanare situazioni di emergenza, realizzando azioni concrete, al di là delle barriere burocratiche”.

“Nostro principio guida è, e sarà sempre, l’intento di realizzare aiuti ed interventi solidali, con immediatezza ed in modo fattivo, nei confronti di coloro i quali hanno bisogno di una mano concreta, superando la retorica politica che nulla costruisce realmente”, ha concluso.

(ITALPRESS).