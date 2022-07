Incendio in un centro commerciale nella provincia di Udine

Momenti di paura al centro commerciale Città Fiera di Martignacco (Udine). Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di un negozio posto al primo piano della struttura commerciale. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita, ma gli operatori sanitari hanno prestato soccorso a un dipendente lievemente intossicato. gtr/tvi