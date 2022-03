Incendio in centro a Milano, ferito Tomaso Bracco

Incendio in abitazione di via della Spiga a Milano. Un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda con ustioni multiple e in arresto cardio circolatorio. Si tratta di Tomaso Renoldi Bracco, nipote dell'imprenditrice farmaceutica Diana Bracco. bla/pc/red