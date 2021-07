In soli due giorni un post su facebook ha ottenuto quasi 80 mila condivisioni su una notizia scritta da un autore animalista e conduttore televisivo marchigiano ma che riguarda una storia, accaduta nella Sardegna che brucia, sulla fedeltà di due cani maremmani che hanno salvato il loro gregge da soli, senza il loro pastore, entrando nella cittadina di Tresnuraghes (Oristano) mentre i cittadini stavano per evacuare l’abitato. I due cani “eroi” sono stati capaci portare in salvo il loro gregge di pecore dagli incendi. L’autore si chiama Benedetto Maria Ladisa, 56 anni, di Tolentino (Macerata), cronista, inviato, autore e conduttore televisivo marchigiano, oltre che animalista convinto.

