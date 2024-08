ROMA (ITALPRESS) – Dalla tarda mattinata squadre dei vigili del fuoco sono in azione tra Castelnuovo di Porto e Morlupo (RM) per un vasto incendio di vegetazione. Sono state evacuate precauzionalmente diverse abitazione. L’intervento è ancora in atto. La Polizia Metropolitana di Roma è intervenuta tempestivamente con proprie pattuglie per garantire la sicurezza della rete viaria e l’evacuazione di persone e animali dalle abitazioni lambite dalle fiamme, dando il proprio supporto alle Polizie Locali dei comuni coinvolti dall’emergenza. “Un ringraziamento speciale alla Sala Operativa della nostra Polizia Metropolitana che ha coordinato le pattuglie sul posto e al personale operativo che ha svolto un eccellente lavoro che ha interessato il personale del distaccamento di Bracciano. Continueremo in queste ore a dare supporto ai Sindaci e alle comunità interessate, così come da indicazioni del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e a lavorare per questa emergenza. Raccomandiamo alla cittadinanza molta attenzione e soprattutto cura del nostro ecosistema in una stagione calda ed altamente a rischio incendi”. Lo dichiara Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma.

foto: ufficio stampa Città Metropolitana di Roma

(ITALPRESS).