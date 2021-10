TERAMO (ITALPRESS) – A San Nicolò a Tordino, frazione di circa 8 mila abitanti nel comune di Teramo, è stato inaugurato il rinnovato impianto sportivo del “Dino Besso”, a seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione del manto e dell’area circostante. Una giornata di festa non solo per l’Asd Sannicolese 2011, principale fruitrice del campo insieme alle altre realtà sportive locali, ma per l’intero territorio. La cerimonia d’inaugurazione, infatti, ha visto oltre alla partecipazione delle diverse autorità locali, anche quella di tantissimi sportivi, dai più piccoli ai più grandi, testimoniando l’importanza che la Comunità attribuisce allo storico impianto del comune abruzzese. I lavori hanno interessato non solo il manto erboso ma anche l’arredamento e le recinzioni per un importo di 500.000 euro, ottenuti attraverso il finanziamento dell’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura con una capillare presenza sui territori.

(ITALPRESS).