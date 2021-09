MILANO (ITALPRESS) – Un’inaugurazione in grande stile questa mattina per il Bocconi Sport Center. “Ritengo che questo centro sportivo sarà sicuramente un’eccellenza nel nostro Paese: viviamo in un clima che tutti noi immaginiamo per lo sport universitario”, le parole del sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali, fra le autorità presenti all’evento. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha sottolineato “l’importanza dell’opera inaugurata oggi e di come Milano sia una città che ha anche la vocazione di città universitaria”, mentre il sindaco Beppe Sala ha aggiunto: “Quest’opera non è dedicata solo agli studenti ma anche alla città”. In apertura l’esibizione delle Farfalle, la nazionale di ginnastica ritmica italiana bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, dopo la quale il rettore della Bocconi, Gianmario Verona, ha spiegato come “lo sport sia profondamente radicato nell’anima della Bocconi” e come questo emerga “non solo dall’impegno delle squadre del Bocconi Sport Team ma anche attraverso lavoro quotidiano di ricerca e didattica”. Tanti gli atleti presenti: da Danilo e Vittorio Gallinari alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini, oro nei 100 metri femminili T63, e olimpica Michela Moioli oro nello snowboard a Pyeongchang 2018.

E ancora, la marciatrice Eleonora Giorgi, Filippo Magnini e il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

Ad oggi l’intero Campus Bocconi copre 90mila metri quadrati di superficie della città, di cui 30 mila di aree verdi, con 13 edifici, 8 residenze universitarie che offrono 2062 posti letto; sono 99 le aule universitarie a cui si aggiungono 38 aule SDA Bocconi School of Management, due aule Magne, per un totale di 1290 posti e due sale conferenze SDA Bocconi per un totale di 450 posti. Attualmente i posti studio a disposizione degli studenti sono 1700 per l’attività dell’Università e 780 per quelle di SDA Bocconi.

Il nuovo Bocconi Sport Center offre 2 piscine, una da 50 metri e una da 25, un’area Fitness da 3500 metri quadrati con attrezzature di ultima generazione per allenamenti cardio e funzionali, un’area gioco con tribuna da 400 posti che può ospitare partite di basket, pallavolo e calcio a 5 mentre la pista da running indoor misura 220 metri ed è a due corsie.

(ITALPRESS).