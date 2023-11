VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova rampa che consentirà l’agevole accesso all’auditorium del Seminario patriarcale di Venezia anche a persone con disabilità e difficoltà motorie. Il taglio del nastro è avvenuto questo pomeriggio alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, del rappresentante dell’associazione Uildm Venezia, Luciano Favretto, del padre rettore del Seminario patriarcale, don Fabrizio Favaro, del direttore del master universitario in Management dei Beni e delle Attività Culturali offerto dall’Università Ca’ Foscari e dall’ESCP Business School di Parigi, Francesco Casarin, e degli studenti del master. Come spiegato durante l’inaugurazione, l’intervento è motivato dalla volontà di eliminare tutte le barriere architettoniche che ancora rendono difficile il pieno esercizio di alcuni diritti per le persone con disabilità e risponde a esigenze imprescindibili di inclusività.

La costruzione della rampa è stata proposta, progettata e in parte finanziata dalla Uildm Venezia (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Venezia). L’idea è nata in seguito alla richiesta di una studentessa milanese con problemi di mobilità che sta partecipando al master organizzato all’interno dell’auditorium il cui accesso, però, era per lei limitato dalla presenza di alcuni scalini. La rampa ha avuto un costo di circa 6 mila euro, stanziati in parte dalla Uildm Venezia, in parte dall’Università e dal Seminario patriarcale. “A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa opera, soprattutto a Uildm che è punto di riferimento su tutto il territorio comunale e non solo – ha dichiarato la presidente Damiano – Un’opera rilevante che ci ricorda l’importanza degli investimenti che mirano a rendere la città alla portata di tutti. Anche il Comune, negli ultimi anni, ha fatto degli investimenti che vanno proprio nella direzione di garantire sempre di più l’accessibilità di Venezia nel nome dell’inclusione”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).