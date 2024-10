VENEZIA (ITALPRESS) – “Nelle recenti visite di Papa Francesco, a Venezia e Verona, ho avuto modo di conoscere più da vicino i volontari dell’Ordine di Malta, impegnati nel servizio di primo soccorso o nell’assistenza alle persone con diversa abilità. Una dimostrazione di umanità e professionalità nel solco di una tradizione che, con i suoi oltre novecento anni, appartiene ad una delle istituzioni più longeve nella storia tra quelle dedicate alla solidarietà e al sostegno dei più fragili. In occasione della Giornata nazionale dell’Ordine, esprimo loro il mio ringraziamento per l’opera che svolgono”.

Queste le parole con cui il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sottolinea il suo apprezzamento in occasione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta che si celebra domani, 12 ottobre, e vedrà la presenza di stand informativi anche nel centro di quattro città venete: Venezia, Padova, Treviso e Vicenza.

“Il legame tra l’Ordine e le terre di San Marco è un’amicizia antica che risale ai tempi della Serenissima – sottolinea il Governatore -. Il servizio al Prossimo assicurato oggi in tante attività solidaristiche e assistenziali dagli appartenenti alle Delegazioni, al Cisom e al Corpo Militare la tiene viva con mezzi e spirito adeguato ai tempi. Per questo esprimo ancora un ringraziamento che ho avuto modo di formulare anche al Gran Maestro, frà John Dunlap, che quest’anno è stato ufficialmente presente in Veneto per la Prima all’Arena di Verona, a cui ha partecipato al fianco del nostro Presidente della Repubblica”.

