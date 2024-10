VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuta stamani a Palazzo Balbi, a Venezia, la presentazione della seconda edizione del “Forum nazionale sul turismo sostenibile e i patrimoni dell’Umanità” che si terrà sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a CastelBrando (Cison di Valmarino, Treviso) il 18 novembre 2024.

L’evento, in collaborazione con The European House – Ambrosetti e promosso da Regione del Veneto e dall’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con il supporto del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, quest’anno avrà come tema “Dalle radici alle nuove tendenze: l’evoluzione del Turismo Sostenibile nei territori italiani” e sarà l’occasione per elaborare nuove riflessioni e proposte d’azione per valorizzare il turismo sostenibile e i patrimoni dell’Umanità, offrendo un quadro della situazione attuale e anticipando quelli che possono essere considerati i trend futuri.

“Con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze turistiche annuali, l’Italia è la terza meta più visitata in Unione Europea, dopo Spagna e Francia ed è al quinto posto tra le destinazioni più amate al mondo – commenta Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto. All’interno del contesto nazionale il Veneto si conferma la prima Regione in termini di presenze con 72 milioni, valore pari al 15,9% di quelle nazionali, e con una crescita annua degli arrivi sopra la media nazionale, del 2,6% solo nell’ultimo anno rispetto al 2023. Inoltre, il Veneto è tra le regioni con il maggior numero di siti UNESCO, il che significa essere anche una comunità che ha intrapreso un percorso innovativo e sostenibile diretto alla valorizzazione del proprio patrimonio storico – culturale nel suo complesso. Il turismo si conferma, quindi, un asset strategico per la competitività del Paese, e del Veneto, in crescita in tutte le dimensioni. Dal 2015, il settore ha visto un aumento degli occupati (+15%), del numero di imprese (+13%), degli investimenti (+56%), del fatturato (+6%) e del valore aggiunto (+12) che ammonta a 11,2 miliardi di euro. In questo contesto, il ‘Forum nazionale sul turismo sostenibile e i patrimoni dell’Umanità’ rappresenta un’occasione per riflettere sulle sfide e opportunità future del settore. Questo evento sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, offrirà un’importante piattaforma di confronto per definire strategie innovative e sostenibili, in grado di preservare e valorizzare i nostri patrimoni, rispondendo alle nuove esigenze dei visitatori e garantendo la competitività del turismo italiano nel lungo periodo”.

“Siamo orgogliosi di presentare la seconda edizione del ‘Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e i Patrimoni dell’Umanità’ – commenta Marina Montedoro, Presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – un evento di grande rilevanza per affrontare i temi cruciali del settore. Quest’anno ci concentreremo su questioni di forte attualità, come la transizione sempre più evidente verso un turismo sostenibile, il valore economico dei patrimoni dell’umanità e l’impatto dei cambiamenti climatici, che già influenza il 51% delle scelte dei turisti. Il Forum sarà un’importante occasione per discutere delle sfide future e analizzare le tendenze per il 2025, esplorando come il turismo potrà evolvere per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Un ringraziamento speciale va alla Regione del Veneto, che si conferma la prima regione turistica in Italia con 72 milioni di presenze e quasi il 70% dei visitatori provenienti dall’estero nel 2023. Le Colline, anche nel 2024, si sono confermate la destinazione turistica che cresce di più in Veneto registrando, nei primi sette mesi del 2024, un incremento del 28% rispetto al 2019 con una crescita dei visitatori stranieri di oltre il 26%. Questa performance di tutto rispetto è attribuibile non solo alle nuove opportunità che le Colline offrono in termini culturali, sportivi, artistici e di accoglienza, ma anche alle tradizioni enogastronomiche e ai prodotti che questa terra è in grado di generare. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri partner che per il secondo anno hanno deciso di credere all’importanza di questo forum: il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e il Consorzio di tutela del Prosecco DOC. Il territorio è pronto oggi ad affrontare con successo le nuove sfide di uno sviluppo innovativo e sostenibile, rispettando, tutelando e valorizzando lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico che è un volano per tutta l’area e per l’intera regione”.

Il titolo del Rapporto Strategico di TEHA di questa edizione, “Dalle radici alle nuove tendenze: l’evoluzione del Turismo Sostenibile nei territori italiani”, anticipa i temi che verranno trattati, con un focus sul territorio e l’evoluzione del turismo. A parlarne, moderati da giornalisti di spicco del mondo della televisione e della carta stampata, saranno importanti rappresentanti istituzionali, come il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, la Presidente di ENIT Alessandra Priante e il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Saranno presenti inoltre i vertici di importanti piattaforme dedicate al turismo come AirBnb e The Fork e i rappresentanti dei principali Siti UNESCO italiani ed europei.

“Oltre all’aggiornamento dei principali megatrend dello scenario internazionale del turismo, all’analisi degli elementi distintivi che caratterizzano l’offerta turistica italiana e all’approfondimento del valore generato dalla filiera – spiega Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group – i temi centrali di questo nuovo studio riguarderanno l’analisi della specializzazione regionale dell’offerta per le diverse tipologie di turismo sostenibile e la rispondenza alla domanda nei diversi territori italiani. Infatti, per la prima volta in questa seconda edizione, TEHA ha realizzato una mappatura su domanda e offerta nelle Regioni italiane per macro-tipologia di turismo identificata sportivo e outdoor, eventi culturali e sportivi, enogastronomico, paesaggistico e culturale, balneare e costiero. Questa analisi ha l’obiettivo di identificare eventuali aree di ottimizzazione e miglioramento dell’offerta turistica regionale. In questa indagine Veneto è tra le prime 6 regioni italiane per tutte le macro-tipologie di turismo identificate”.

Questa seconda edizione del Forum nazionale Ambrosetti sul turismo sostenibile e i patrimoni dell’Umanità è stata inserita nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il calendario di iniziative artistiche e culturali che animerà l’Italia nella strada verso i Giochi, valorizzando le eccellenze del nostro Paese nel segno delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

-foto f17 Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]