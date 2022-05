VENEZIA (ITALPRESS) – Su proposta dell’assessore all’Ambiente e Dissesto idrogeologico Gianpaolo Bottacin, la Giunta regionale del Veneto ha approvato una serie di nuove importanti opere che garantiranno maggior sicurezza al territorio attraverso il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento a interventi in aree per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive.

“Si tratta di quindici interventi, distribuiti sul territorio regionale, per un valore di oltre 14 milioni di euro – spiega l’assessore regionale – che nascono da un percorso condiviso con le strutture regionali di riferimento e che hanno trovato anche la positiva valutazione da parte delle rispettive Autorità di bacino distrettuale compenti, Alpi Orientali e Po a seconda del territorio di interesse”.

“Sono lavori che potremo realizzare grazie al riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018 – prosegue l’assessore – e che abbiamo potuto acquisire grazie a una serie di progettualità che avevamo già in campo e di cui ora avvieremo la realizzazione”.

Gli interventi, che interessano i territori di tutte le province venete, riguardano sia le reti idrauliche principali che quelle minori.

“Con questi ulteriori interventi, che aggiungiamo alle già molte opere in campo date dalla programmazione ordinaria e da quelle delle gestioni commissariali -conclude l’assessore – continua il nostro importante percorso per aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio”.

-foto ufficio stampa Regione Veneto-

(ITALPRESS).

