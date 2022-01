PALERMO (ITALPRESS) – Lieve calo dei casi Covid in Sicilia. I nuovi contagiati, che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 13.048 (ieri erano stati 13.231) nonostante il numero superiore di tamponi processati, 62.875, determinando un tasso di positività in discesa al 20,75%. Sul fronte dei decessi oggi si registrano 35 morti (-10). Gli attualmente positivi crescono di 11.610 unità attestandosi su un complessivo di 140.923, mentre sono 1.413 i guariti. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.275 (+56), quelli in terapia intensiva 165 (+2) con 16 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 139.482 persone.

