PALERMO (ITALPRESS) – Sono 1.227 i nuovi positivi in Sicilia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia da Coronavirus, reso noto dal Ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.777. Il tasso di positività scende al 11,4% rispetto al 13,5% di ieri. Gli attuali positivi sono 113.803. Le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 10.705. Sono 763, nove in più rispetto al giorno precedente, le persone ricoverate in ospedale, mentre quelle in terapia intensiva sono 36, quattro in meno rispetto a ieri.

