ROMA (ITALPRESS) – Chi si vuole emozionare guardi questa sera su Raisport al canale 58 del digitale terrestre il posticipo del girone A della serie C che metterà di fronte Padova e Feralpisalò. E’ l’appello del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, per la sfida che mette di fronte due tra le protagoniste del torneo e che viaggiano al momento appaiate con 12 punti, frutto di 4 vittorie ed una sconfitta a testa. “Intanto un grazie alla Rai che regala questa possibilità a tutti i tifosi” ha detto il numero uno della Serie C all’Italpress.

“Assisteremo ad una gara spettacolare che mette di fronte due squadre di alta classifica. Da una parte, il Padova è una squadra dinamica, vivace da vedere, con talenti giovani. Dall’altra una formazione con il patron Giuseppe Pasini che da anni costruisce una prospettiva per il futuro e si presenta con una squadra solida e forte. Insomma, se volete divertirvi con un calcio spettacolare guardate la serie C, guardate stasera Padova-Feralpisalò”.

