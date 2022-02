In Puglia un Patto per il Clima con i Sindaci

La Regione Puglia scende in campo come ente Coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, la strategia promossa dalla Commissione europea per attuare azioni per il clima e l’energia a livello locale, per centrare gli obiettivi di riduzioni delle emissioni inquinanti entro il 2050. pc/red