In Puglia terza dose per gli insegnanti, Emiliano: “Esempio per tutti”

Partita in Puglia la campagna per la terza dose di vaccini anti Covid per gli operatori della scuola. "Le vaccinazioni funzionano ed è per questo che ricominciamo con la nostra energia mettendo insieme il mondo della scuola che ringrazio di cuore", commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Bari, in occasione dell'inizio del terzo ciclo vaccinale per gli operatori scolastici. dam/vbo/r