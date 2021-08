Il calendario ufficiale della Nba arriverà nei prossimi giorni. Intanto sono state rese note le due gare che inaugureranno la stagione 2021-2022 e le classiche “sfide sotto l’albero” (cinque), in programma il giorno di Natale.

Esordio col botto, con la consueta consegna degli anelli ai campioni dell’annata passata, ovvero i Bucks. Milwaukee il 19 ottobre ospiterà per l’occasione i Brooklyn Nets: suggestivo il duello fra Antetokounmpo e Durant. La stessa “opening night” andrà in scena il match Los Angeles Lakers-Golden State Warriors con LeBron James contro Steph Curry.

A Natale, invece, in chiave azzurra, il piatto forte è New York Knicks-Atlanta Hawks, con Danilo Gallinari che proverà a espugnare il Madison Square Garden. A ruota: Milwaukee Bucks-Boston Celtics, Phoenix Suns-Golden State Warriors, Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets e Utah Jazz-Dallas Mavericks.

