Gli Hawks hanno battuto 110-88 i Bucks e si portano in parità, 2-2, nella finale di Eastern Conference della Nba. Alla “State Farm Arena”, nella capitale della Georgia, i padroni di casa, privi di Trae Young hanno vinto nettamente gara-4, segnata dall’infortunio, nel terzo quarto di Giannis Antetokounmpo.

Pur senza l’apporto della loro stella, fuori per una contusione rimediata al piede in gara-3, gli Hawks hanno dominato in lungo e in largo i Bucks, chiudendo i primi due quarti avanti di 13 punti e iniziando poi l’ultima frazione con un rassicurante margine di più 25. In evidenza Lou Williams, autore di 21 punti e miglior realizzatore del match, per la prima volta nel quintetto titolare in una gara dei play-off. A ruota Bogdan Bogdanovic: 20 punti per il serbo. Per Danilo Gallinari, invece, 10 punti in 19 minuti giocati, con 3 su 8 al tiro, 2 su 6 dalla lunga distanza, 2 su 2 ai liberi e 2 rimbalzi.

Nei Bucks il miglior realizzatore è stato Jrue Holiday, giunto a quota 19. C’è forte preoccupazione però nel team di Milwaukee per le condizioni di Giannis Antetokounmpo. Il greco, miglior difensore dell’anno nella stagione 2019-2020, è uscito anzitempo dal campo, dopo esser caduto male (sulla gamba sinistra) a seguito di un tentativo di stoppata. Giannis è finito a terra dolorante ed è stato portato via a braccia dal campo. Sui social dei Bucks si parla di “iperestensione al ginocchio” per lui dopo i primi riscontri. Per valutare nel dettaglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, si teme che la stagione del greco sia finita, bisognerà attendere però gli esiti della risonanza magnetica, in programma fra oggi e domani.

