In Lombardia concluse le operazioni di varo del cavalcavia di Civate

Completate le operazioni di varo del cavalcavia di Civate lungo la via comunale di Isella, di sovrappasso alla strada statale 36, in corrispondenza del km 44,400, a Civate, in provincia di Lecco. A renderlo noto Anas. mgg/mrv/red