MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia diminuiscono i ricoverati per coronavirus, che calano di 2 in terapia intensiva (totale regionale è 71) e di 20 nei reparti (totale regionale 809 ). Sono invece 8.183 i nuovi casi di Covid nella Regione, a fronte di 72.948 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’ 11,2% . Sale quindi il tasso di positività che ieri era al 10,7%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 11 (ieri 14) che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 38.977. E’ quanto emerge dai dati contenuti nel quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i contagiati lombardi erano 9.540 (su 91.356 tamponi).

L’incidenza maggiore del virus si registra a Milano, dove i positivi odierni sono 2.962, di cui 1.400 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono a Bergamo: 472; Brescia: 893; Como: 465; Cremona: 240; Lecco: 309; Lodi: 146; Mantova: 320; Monza e Brianza: 709; Pavia: 408; Sondrio: 101; Varese: 774.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com