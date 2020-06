MILANO (ITALPRESS) – Calano significativamente in Lombardia i nuovi casi di coronavirus, oggi 50, dopo giorni di numeri a tre cifre, così come i morti, oggi 19. Lo riferisce il quotidiano bollettino sui dati epidemiologici forniti da Palazzo Lombardia. Ieri i nuovi casi di positivi al covid erano stati 210 e sabato 221, mentre i decessi ieri erano 33 e sabato 67.

I dati sui nuovi contagiati vanno messi come sempre in relazione al numero dei tamponi effettuati: oggi 3.572 (ieri erano stati quasi il quadruplo 12.427). I guariti/dimessi oggi sono 166, in aumento rispetto a ieri quando erano 990. Prosegue il decremento dei ricoverati in terapia intensiva, oggi -3, su un totale di 167, e dei ricoverati in altri reparti, -46, per un totale di 3.085. Scende anche il numero di coloro che sono attualmente positivi al cororanvirus, 20.861, -135 odierni, rispetto a un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia che a oggi ammonta a 89.018 casi.

Continua a attenuarsi la curva del contagio nel Milanese, dove ad oggi si registrano 23.094 positivi (+18 oggi), di cui 9.796 (+8 oggi) a Milano città. Ieri nella provincia di Milano si erano registrati 32 casi, mentre nel capoluogo lombardo e 13, mentre sabato erano stati 62 i casi in Provincia e 25 in città.

In tutte le altre province Lombarde netto calo del contagio da coronavirus, rispetto ai giorni precedenti. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici. Oggi i casi nella provincia di Bergamo sono 8 (ieri 43) e a Brescia 6 (ieri 44). Zero i nuovi contagiati nelle province di Mantova e Lodi. Un solo caso si registra nelle province di Como, Pavia e Sondrio. Nella provincia di Cremona i casi odierni sono 2, lo stesso a Lecco (2). Tre i casi nella provincia di Monza Brianza e tre a Varese.

