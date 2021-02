ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.191 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 45.865 tamponi effettuati, su un totale di 6.612.378 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 49 decessi che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.324.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.062, di cui 435 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 59.217 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 507.514 (+1.695). Gli attualmente positivi in totale sono 63.714.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1138, Bergamo 315, Brescia 955, Como 241, Cremona 164, Lecco 173, Lodi 74, Mantova 182, Monza e Brianza 401, Pavia 169, Sondrio 37, Varese 245.

