MILANO (ITALPRESS) – Scende in Lombardia il numero degli attuali positivi al coronavirus, -874 rispetto a ieri, per un totale di 21.809, ma crescono i decessi, che oggi sono 67 (ieri erano stati 38) per un numero complessivo nella regione di 16.079 dall’inizio della pandemia. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici, dal quale emerge che i nuovi casi di covid sono 221 nelle ultime 24 ore, su 14.301 i tamponi effettuati (corrisponde al 1,5% il rapporto dei positivi con i tamponi odierni). Aumentano i guariti, che ammontano oggi a 1.028 (per un totale complessivo di 50.870). In continua discesa il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi, – 1 nelle terapie intensive (in totale 172), e negli altri reparti, -245 (per un totale di 3.307).

Diminuiscono i contagi nel Milanese, oggi sono 62 i casi in provincia e 25 nel capoluogo lombardo. Ieri i casi nella Provincia di Milano erano stati 74 e 32 in città.

Numeri in calo nel contagio nella Provincia di Brescia, dove i casi delle ultime 24 ore sono 41 contro i 71 di ieri, e a Bergamo, dove oggi i nuovi positivi al covid sono 21, mentre ieri erano 58. Scendono anche i casi nella provincia di Varese, oggi 4 (ieri 41). Per quanto riguarda le altre province della Lombardia, il trend è in linea con gli ultimi giorni: i nuovi casi a Como oggi sono 3 (ieri 14), a Cremona 6 (ieri 13). Sono in crescita a Lecco, che ieri registrava un solo caso, mentre oggi sono 6. Nella Provincia di Lodi, oggi i casi sono 10 (ieri 11), a Mantova 6 (ieri 9), a Monza Brianza 4 (ieri 30), a Pavia 35 (ieri 32), a Sondrio un solo caso, al pari a ieri.

