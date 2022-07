MILANO (ITALPRESS) – Crescono di 66 i ricoverati per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia (i posti letto occupati a livello regionale sono 975), mentre restano stazionari quelli in terapia intensiva, per un totale complessivo di 24. Nella Regione i nuovi casi di coronavirus sono 11.575, a fronte di 46.039 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 25,1%. Cala, quindi, seppur lievemente, il tasso di positività che ieri si attestava a 25,9%, quando i contagiati lombardi erano 12.082 (su 46.621 tamponi). I decessi sono 15 (ieri 13), portando a 40.844 il numero complessivo da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute.

La maggiore incidenza del virus si rileva nella Città Metropolitana di Milano, dove i positivi odierni sono 4.186, di cui 1.835 a Milano città. Nelle province lombarde i casi sono a Bergamo: 817; Brescia: 1.409; Como: 660; Cremona: 333; Lecco: 361; Lodi: 224; Mantova: 442; Monza e Brianza: 962; Pavia: 672; Sondrio: 171; Varese: 937.

foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

