In Italia 500 mila ascensori hanno più di 30 anni

"In Italia c'è circa un milione di ascensori. Oltre 500 mila sono considerati obsoleti, nati prima del 1990". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Salvatore Nasca, presidente del "Consorzio per l'Italia", organismo no profit al quale aderiscono già oltre 120 imprese del settore dell'ascensoristica. sat/gtr