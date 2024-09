LOMBOK (INDONESIA) (ITALPRESS) – David Alonso è il vincitore della gara della Moto3 del Gran Premio d’Indonesia, disputata sul circuito di Mandalika. Per il pilota colombiano si tratta della nona vittoria stagionale. A cinque gare dal termine, Alonso si ritrova ad avere un vantaggio in campionato su Holgado di ben 97 punti. Il podio di giornata viene completato dagli spagnoli Adrian Fernandez (Honda, +0″085), al secondo posto, e da David Munoz (Ktm, +0″225), al terzo. Si posiziona quarto, invece, Angel Piqueras (Honda). Come accade ormai da diverse settimane, il migliore degli italiani è Luca Lunetta (Honda) in quinta posizione. Nell’ordine, completano la top ten Daniel Holgado, Tatsuki Suzuki, Joel Kelso, Ivan Ortola, Nicola Carraro. Dodicesimo Matteo Bertelle: solo quindicesimo Stefano Nepa. Out, tra gli altri, Veijer, Furusato e Rossi.

– Ipa Agency –

(ITALPRESS)