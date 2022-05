MILANO (ITALPRESS) – Taglio del nastro d’eccezione per Transpotec Logitec, la manifestazione leader per autotrasporto e logistica fino al 15 maggio a Fiera Milano.

Dopo i saluti da remoto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, ha fatto gli onori di casa Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fiera Milano con Alessandro Morelli, Viceministro Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Presidente di Regione Lombardia Lombardia e Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano.

Secondo gli ultimi dati disponibili, il 2021 per il settore si è chiuso con un fatturato di 86 miliardi di Euro, avvicinandosi agli 87 del 2019 dopo un 2020 in lieve calo (fonte: Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”).

Il trasporto su gomma continua a rappresentare la parte preponderante delle dinamiche del trasporto, con oltre l’80% delle merci che viaggia su camion.

Proprio intorno ai mezzi si apre un altro scenario economico, quello delle immatricolazioni, che, dopo le difficoltà del 2020, mostra interessanti segnali di ripartenza: con quasi 25.000 immatricolazioni, il settore dei mezzi pesanti cresce nel 2021 (rispetto al 2020) del 22%, superando persino il valore raggiunto nel 2019 (+5%). Con oltre 183.000 mezzi immatricolati, anche i veicoli commerciali leggeri recuperano il 14,9% sul 2020, anche se sono ancora in lieve flessione se si guarda al 2019. Infine, i veicoli trainati, con oltre 15.000 immatricolazioni, sono in ripresa sia rispetto al 2020 (+32,3%) sia rispetto al 2019 (+4,6%) (fonte: Focus Italia mercato veicoli commerciali e industriali, ANFIA, gennaio 2022).

