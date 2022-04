In corso ricerche escursionista dispersa in provincia di Pordenone

Coordinate dall’Unità di Comando Locale dei Vigil idel Fuoco sono in atto dalla notte le ricerche di una donna dispersa a Barcis, in provincia di Pordenone. Droni dall’alto, sommozzatori e soccorritori acquatici nel lago, esperti in topografia e cinofili via terra sono in perlustrazione sull’area. pc/gtr