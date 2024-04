In centinaia per la ripartenza del Pet Camper Tour

ROMA (ITALPRESS) - Tante famiglie hanno partecipato alla ripartenza del Pet Camper Tour al Bio Parco e al Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza. La campagna viaggiante contro l’abbandono, nel rispetto della natura e per la sicurezza stradale, per il quarto anno è scesa in strada con il coloratissimo camper protagonista di un progetto green e itinerante. In centinaia hanno partecipato all'iniziativa, ospitata nelle sue location per le due prime tappe romane, organizzata dall’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, con il patrocinio di Anas e Fnovi e con la collaborazione di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. mgg/mrv